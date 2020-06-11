Кравцов заявил об уменьшении числа желающих сдать ЕГЭ

Число школьников, желающих сдать ЕГЭ, в этом году уменьшилось на 10% из-за решения правительства выдать аттестаты досрочно, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства просвещения Сергея Кравцова.

«700 тысяч — это было до решения по поводу выдачи аттестатов. Процентов на десять сократилось, то есть порядка 650 тысяч, 640 тысяч примерно», — сказал Кравцов.

Министр добавил, что предпочтения в выборе предметов не изменились: на первом месте — русский язык, на втором — обществознание. Также растет доля тех, кто выбирает естественнонаучные предметы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о том, что школьники, включая девятиклассников и выпускников, смогут получить аттестаты без экзаменов.

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