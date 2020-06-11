Оценку популяционного иммунитета к COVID-19 проведут в ряде регионов

Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции проведут в ряде регионов России в июне текущего года, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Оценка будет проведена на территории Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга, указано в сообщении. Отмечается, что исследование необходимо для подготовки прогноза развития ситуации в конкретных регионах и в стране в целом, а также для планирования мер по профилактике заболевания.

По последней информации, в России выявлено 493 657 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 6 358 — с летальным исходом. Выздоровели 252 783 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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