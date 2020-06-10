В Совфеде оценили идею депутата Украины о бомбах против России
В Совете Федерации прокомментировали заявление депутата от партии экс-президента Украины Петра Порошенко Тараса Билана о запуске ядерных бомб против России и Венгрии. Об этом сообщает RT.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что таким заявлением депутат хотел привлечь к себе внимание «глупым способом».
Он добавил, что после слов Билана его нельзя рассматривать как серьезного политика.
Парламентарий также выразил радость в связи с тем, что после распада СССР США и Россия настояли на отсутствии ядерного оружия у Украины.
«Потому что мы сейчас видим, какие политики приходят там к власти», — заключил Джабаров.
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