Мальчик пять лет прожил с частью ветки в голове

В Казахстане из головы ребенка достали кусок ветки, с которым он ходил пять лет

В Казахстане у десятилетнего мальчика случайно обнаружили часть ветки в виске спустя длительное время после травмы. Об этом сообщает Nur.kz.

Около пяти лет назад мальчик упал на ветку и поранился, но тогда рану только промыли и ушили. В течение года периодически наблюдалось воспаление, поэтому его отвели к врачам. В результате у него нашли часть ветки и удалили.

Однако спустя годы ребенок снова стал жаловаться на отеки. После осмотра выяснилось, что пациенту нужно срочное лечение. Во время операции специалисты успешно удалили часть ветки.

Сейчас несовершеннолетний чувствует себя лучше, в скором времени его выпишут.

До этого в Брянской области школьник пришел в больницу с пулей в голове. За пять лет до обращения он нашел винтовку и стал играться с братом. В результате одна из пуль отрикошетила в голову. Однако ребенок убеждал родителей, что все нормально.

Только после недавних исследований его направили на операцию.

Ранее мужчина едва не лишился почки из-за пули, которая попала в нее по венам из шеи.