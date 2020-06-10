Суд оправдал владельца пристани по делу о гибели 11 человек на Волге

Суд в Волгограде оправдал владельца речной пристани на Волге Леонида Жданова по делу о гибели 11 человек из-за столкновения баржи с катамараном, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова адвоката подсудимого Николая Вискова.

«Оправдан. Суд не установил причинно-следственной связи с наступившими последствиями. Решение правильное, адекватное», — сказал Висков после заседания.

Ранее Жданова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Столкновение катамарана и баржи около Волгограда произошло 12 июня, в 250 метрах от берега. Спасти удалось только пятерых пассажиров. Погибли 11 человек, в том числе ребенок.

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