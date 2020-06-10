РФ и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании виз

Представители России и Белоруссии подпишут соглашение о взаимном признании виз 19 июня, когда глава МИД России Сергей Лавров посетит Минск. Об этом сообщил заместитель главы белорусского ведомства Андрей Руденко, передает РИА «Новости».

По его словам, формирование единого миграционного пространства Союзного государства является важным направлением работы на интеграционном треке.

«Важнейшим шагом станет здесь заключение соглашения о взаимном признании виз, подписать которое планируется в рамках визита министра иностранных дел России в Минск 19 июня», — заявил Руденко.

В мае Европарламент одобрил соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией.

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