Жителя Благовещенска оштрафовали за защитную маску на подбородке

Жителю Благовещенска выписали штраф в размере пяти тысяч рублей за то, что он неправильно использовал защитную маску во время посещения магазина. Средство индивидуальной защиты, которое мужчина надел, не закрывало его лицо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Благовещенский городской суд.

Как известно, в Амурской области из-за коронавируса введен масочный режим, который обязывает жителей носить средства защиты при посещении торговых точек и проезде в общественном транспорте.

«Суд не принял во внимание аргументы о том, что маски других покупателей в магазине тоже не закрывали их лица,... назначил Пироженко административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей», — указано в сообщении.

Отмечается, что во время судебного заседания мужчина не стал оспаривать тот факт, что защитная маска не закрывала лицо и не защищала органы дыхания.