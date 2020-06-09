Историка Соколова будет защищать еще один адвокат

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, будет защищать еще один адвокат, в связи с этим Октябрьский районный суд отложил заседание до предстоящей недели (15-21 июня). Об этом сообщает РИА «Новости».

Новым адвокатом подсудимого стал Сергей Лукьянов. Помимо него с Соколовым также работает Александр Почуев.

«Для меня важно, чтобы мой адвокат Сергей Лукьянов как можно быстрее ознакомился с вещдоками. Прошу, чтобы его как можно быстрее допустили до этого», — сказал Соколов во время заседания суда во вторник, 9 июня.

Слушание перенесено на 15 июня,15.00.

На сегодняшнем заседании должны были огласить обвинительное заключение.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.

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