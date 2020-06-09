В России вылечилась от коронавируса половина всех заразившихся

Половина всех заразившихся коронавирусом в России выписана после выздоровления, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Общее число всех заболевших на сегодняшний день составляет 485 тысяч, а вылечившихся — 242 тысячи (за сутки прирост 11 709 человек).

Всего в РФ за минувшие сутки выявили 8 595 новых случаев коронавируса, число летальных случаев возросло до 6 142.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире вирус диагностировали у более 7,2 млн человек.

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