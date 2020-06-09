Еще 5390 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве
В Москве еще 5390 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции и были выписаны из больниц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
В общей сложности в российской столице от инфекции избавились 109 737 человек.
Ракова уточнила, что для подтверждения отсутствия у человека вируса после лечения медики проводят специальные исследования.
При выписке все пациенты, которым необходимо пребывать под наблюдением, получают соответствующие рекомендации, а также им предлагают стать донорами плазмы.
По состоянию на 8 июня в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Подмосковье за сутки выписаны рекордные 641 пациента
— Более 13,2 млн тестов на коронавирус провели в России с начала пандемии