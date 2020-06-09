Еще 5390 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

В Москве еще 5390 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции и были выписаны из больниц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

В общей сложности в российской столице от инфекции избавились 109 737 человек.

Ракова уточнила, что для подтверждения отсутствия у человека вируса после лечения медики проводят специальные исследования.

При выписке все пациенты, которым необходимо пребывать под наблюдением, получают соответствующие рекомендации, а также им предлагают стать донорами плазмы.

По состоянию на 8 июня в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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