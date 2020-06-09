Отдых в России может подорожать почти на треть

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета »Известия».

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Всё это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно», — сказал Курносов.

По мнению специалиста, рынок въездного туризма в РФ в 2020, скорее всего, будет нулевым.

Ранее стало известно, что последствия пандемии коронавируса в России определили падение оборота в турсекторе страны на 95 до 100%.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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