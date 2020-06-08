ВОЗ: ситуация с пандемией в мире ухудшается

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается. Об этом сообщает ТАСС.

Гебрейесус рассказал, что ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях заражения коронавирусом в мире и о почти 400 тыс. умерших.

9 июня ВОЗ созывает онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся коронавирусом людей со здоровыми, добавил Гебрейесус.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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