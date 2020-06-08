Десять тонн нефти разлилось из скважины в Ненецком автономном округе

В Ненецком автономном округе произошел разлив 10 т нефти вперемешку с другими жидкостями из-за разгерметизации скважины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Он уточнил, что разлив произошел на Дюсушевском месторождении, принадлежащем компании «Полярное сияние» при разгерметизации скважины №6.

По предварительным данным, площадь загрязнения составила 50 кв м.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Полярное сияние» создано в 1992 году. В начале разработки их извлекаемые запасы оценивались в 16 млн т. Нефть оттуда поставляется по трубопроводу Усинск-Ярославль для продажи на рынках Европы.