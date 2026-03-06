США частичо разрешили Индии покупать нефть РФ

США разрешили Индии покупать российскую нефть, которая находится в танкерах в море. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что решение принято для снижения давления на мировом рынке нефти на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить покупать нефть из России.

В июле прошлого года американский президент Дональд Трамп пригрозил индийским государственным нефтеперерабатывающим заводам ввести пошлины в 100%, если они не откажутся от закупок российской нефти. По данным Reuters, опасаясь ограничений, четыре крупнейших НПЗ Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd перестали интересоваться нефтью из РФ, несмотря на налаженные маршруты поставок. Для замещения поставок они начали приобретать нефть из Объединенных Арабских Эмиратов и Западной Африки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр нефти Индии заявил о снижении закупок топлива из России.