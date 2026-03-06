В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин

В Госдуме хотят сократить на два часа рабочий день по пятницам для женщин

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову предложение установить сокращенный на два часа рабочий день по пятницам для женщин при сохранении средней зарплаты. Об этом сообщает ТАСС.

«Эта мера должна стать обязательной для учреждений бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных организаций — носит рекомендательный характер», — говорится в предложении.

По данным Минтруда, женщины составляют почти половину всех работающих в России. По мнению Чернышова, инициатива позволит женщинам более полноценно отдыхать и проводить время с семьей.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов до этого говорил, что в 2026 году, согласно производственному календарю, общее число выходных и праздничных дней в России составит 118, в то время как рабочих дней будет 247.

В марте 2026 года россиян ждет один дополнительный выходной день в честь Международного женского дня. В этом году 8 Марта выпадает на воскресенье, поэтому по закону его переносят на ближайший рабочий день. Как работаем и отдыхаем в марте, выгодно ли брать отпуск, а также куда можно поехать в марте 2026 года — читайте в материале «Газеты.Ru».

