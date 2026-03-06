Размер шрифта
Глава Пентагона рассказал об отказе США от глупых политкорректных войн

Хегсет: США откажутся от политкорректных ограничений в ходе атаки на Иран
Andrew Harnik/Pool/Reuters

США в ходе атаки на Иран откажутся от политкорректных ограничений прошлого, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Трансляция выступления опубликована на портале C-Span.

По его словам, «глупые политкорректные войны» были полной противоположностью тому, что США делают сегодня.

Глава Пентагона считает, что тогда военным ставили размытые цели и ограничительные, минималистские правила применения силы.

«Больше такого не будет. Наши полномочия, его полномочия, полномочия центрального командования, полученные от президента и от меня, задействованы по максимуму», — заявил глава Пентагона.

8 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее глава Пентагона назвал силу, которая стремится уничтожить США.

 
