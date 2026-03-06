Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

В Якутии стая бездомных собак загрызла мужчину

СК возбудил дело после гибели мужчины от нападения стаи собак в Якутии
Shutterstock

В Якутии возбудили уголовное дело после гибели мужчины, на которого напала стая безнадзорных собак. Об этом сообщили в следственном управлении СК по республике.

Трагические события произошли в поселке Серебряный Бор. Прохожие обнаружили тело 53-летнего мужчины с рваными ранами. По данным следствия, потерпевший стал жертвой стаи безнадзорных собак.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Следователи уже провели осмотр места происшествия и другие неотложные действия. В ходе расследования предстоит оценить действия чиновников и лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных в поселке.

Подобный инцидент произошел в конце февраля в Омске. Там десятилетний мальчик пострадал от бездомных собак. Стая бродячих животных окружила ребенка, и одна из них причинила ему телесные повреждения. Сейчас пострадавший ребенок проходит необходимое лечение, информации о его состоянии не поступало.

Ранее ребенок пострадал из-за нападения бродячей собаки на остановке в Красноярске.

 
Теперь вы знаете
Вышел «Молодой Шерлок» от Гая Ричи. Почему это не тот Холмс, которого вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!