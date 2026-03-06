В Якутии стая бездомных собак загрызла мужчину

СК возбудил дело после гибели мужчины от нападения стаи собак в Якутии

В Якутии возбудили уголовное дело после гибели мужчины, на которого напала стая безнадзорных собак. Об этом сообщили в следственном управлении СК по республике.

Трагические события произошли в поселке Серебряный Бор. Прохожие обнаружили тело 53-летнего мужчины с рваными ранами. По данным следствия, потерпевший стал жертвой стаи безнадзорных собак.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Следователи уже провели осмотр места происшествия и другие неотложные действия. В ходе расследования предстоит оценить действия чиновников и лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных в поселке.

Подобный инцидент произошел в конце февраля в Омске. Там десятилетний мальчик пострадал от бездомных собак. Стая бродячих животных окружила ребенка, и одна из них причинила ему телесные повреждения. Сейчас пострадавший ребенок проходит необходимое лечение, информации о его состоянии не поступало.

Ранее ребенок пострадал из-за нападения бродячей собаки на остановке в Красноярске.