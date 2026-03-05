«Обернется большой катастрофой». Иран заявил о готовности к наземной операции США

Глава МИД Ирана Арагчи рассказал о поддержке со стороны России и Китая

Иран готов к возможной наземной операции США, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи. Однако такое развитие событий обернется для американских войск «большой катастрофой», предупредил он. По информации Axios, в наступательной операции против Ирана при поддержке разведслужб США и Израиля будут задействованы несколько курдских формирований. Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал им «широкое воздушное прикрытие».

Иран ожидает потенциальное сухопутное вторжение Соединенных Штатов, однако это обернется для них катастрофой, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью NBC News.

«Нет, мы их [американские войска] ждем… Потому что мы уверены, что сможем им противостоять, а это стало бы для них большой катастрофой», — ответил он на вопрос, опасается ли Тегеран возможной наземной операции США.

Арагчи подчеркнул, что «в этой войне нет победителей» , однако победа Ирана «заключается в способности сопротивляться». «Именно это мы и делаем до сих пор», — сказал собеседник американского телеканала.

Дипломат обратил внимание, что нападение на Иран было совершено в разгар переговоров по ядерной сделке. В связи с этим Тегеран больше не видит причин возобновлять диалог с теми, кто «нечестен в переговорах и действует недобросовестно». Также республика не просит о прекращении огня, подчеркнул он.

Министр уточнил, что Тегеран пока не намерен закрывать Ормузский пролив «прямо сейчас», однако «по мере продолжения войны» будут рассматриваться «все возможные сценарии». Россия и Китай поддерживают Иран политически и иным образом , добавил он.

На своей странице в социальной сети Х Арагчи отметил, что план А «по чистой и быстрой военной победе» президента США Дональда Трампа «провалился», однако и план Б «станет еще большим провалом».

«Пушечное мясо»

В наступательной операции против Ирана при поддержке разведслужб США и Израиля — ЦРУ и «Моссада» — будут задействованы несколько курдских формирований, которые насчитывают «тысячи солдат», выяснил Axios. Наступление на Иран со стороны курдов может усилить давление на Тегеран и спровоцировать широкое восстание в республике, отмечается в публикации.

«Проблема в том, что у иранских курдских фракций недостаточно военной мощи, и они могут в итоге стать пушечным мясом», — отметил собеседник издания из числа израильских чиновников.

Как утверждает The Washington Post, Трамп в ходе телефонных разговоров с лидерами курдского меньшинства в Иране и Ираке предложил «широкое воздушное прикрытие США» и другую поддержку в захвате западного Ирана. Израильская сторона пообещала им содействие в военной сфере, а также «политическую поддержку образованию автономного курдского региона в Иране в будущем».

Тем временем президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани заверил Арагчи, что силы автономии не будут принимать участие в вооруженном конфликте. По данным портала Shafaq News, оба политика выступили против любых попыток дестабилизировать ситуацию.

Иракский Курдистан будет поддерживать дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности и предотвращение полномасштабной войны на Ближнем Востоке, заверил Барзани.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подчеркнул, что Тегеран намерен опозорить «подлых» американцев .

«Некоторые американские чиновники говорили о своем намерении проникнуть в Иран по суше. Храбрые сыны имама Хомейни и имама Хаменеи ждут вас, чтобы опозорить подлых американских официальных лиц тысячами убитых и пленных», — написал он в Х.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт допустила возможность проведения наземной операции США в Иране. Однако сейчас таких планов нет, заверила она.

«Обамовская» стратегия

Заявления Трампа и его администрации о том, что они якобы не исключают никаких сценариев, включая сухопутные операции, стоит рассматривать как элемент политической риторики и попытки оказать давление на Иран, уверен политолог-американист Малек Дудаков.

«Никакая военная сухопутная операция США в Иране невозможна. У США нет достаточной сухопутной группировки на Ближнем Востоке, которая могла бы эту операцию провести», — сказал он в беседе с mk.ru.

Соединенные Штаты способны лишь на попытку устроить операцию по смене режима с воздуха и при задействовании прокси-сил, заметил Дудаков. По его словам, это классическая «обамовская» стратегия, которую теперь уже реализует Трамп.

Директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в разговоре с «Украиной.ру» обратил внимание на высокий мобилизационный резерв Ирана. Он допустил, что 20 млн иранских мужчин могут взять в руки оружие.

«Они нанесут урон любым экспедиционным корпусам, которые зайдут на территорию Ирана. А кроме экспедиционных корпусов, США ничего серьезного со времен Вьетнамской войны никуда не посылали и не рискнут посылать», — добавил Сорокин.

28 февраля США и Израиль перешли к открытому военному противостоянию с Ираном. В ходе масштабной операции около 200 самолетов ВВС Израиля атаковали порядка 500 объектов, сбросив сотни авиабомб. Командование ЦАХАЛ назвало этот налет «крупнейшим в истории» ВВС Израиля. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи, часть его семьи и 40 высокопоставленных офицеров иранской армии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обосновал атаку необходимостью нейтрализации «экзистенциальной угрозы», связанной с ядерными разработками Тегерана. Трамп в свою очередь подтвердил готовность США продолжать боевые действия до полного достижения поставленных целей.