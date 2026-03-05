«Обернется большой катастрофой». Иран заявил о готовности к наземной операции США

Иран ожидает потенциальное сухопутное вторжение Соединенных Штатов, однако это обернется для них катастрофой, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью NBC News.
«Нет, мы их [американские войска] ждем… Потому что мы уверены, что сможем им противостоять, а это стало бы для них большой катастрофой», — ответил он на вопрос, опасается ли Тегеран возможной наземной операции США.
Арагчи подчеркнул, что «в этой войне нет победителей», однако победа Ирана «заключается в способности сопротивляться». «Именно это мы и делаем до сих пор», — сказал собеседник американского телеканала.
Дипломат обратил внимание, что нападение на Иран было совершено в разгар переговоров по ядерной сделке. В связи с этим Тегеран больше не видит причин возобновлять диалог с теми, кто «нечестен в переговорах и действует недобросовестно». Также республика не просит о прекращении огня, подчеркнул он.
Министр уточнил, что Тегеран пока не намерен закрывать Ормузский пролив «прямо сейчас», однако «по мере продолжения войны» будут рассматриваться «все возможные сценарии». Россия и Китай поддерживают Иран политически и иным образом, добавил он.
На своей странице в социальной сети Х Арагчи отметил, что план А «по чистой и быстрой военной победе» президента США Дональда Трампа «провалился», однако и план Б «станет еще большим провалом».
«Пушечное мясо»
В наступательной операции против Ирана при поддержке разведслужб США и Израиля — ЦРУ и «Моссада» — будут задействованы несколько курдских формирований, которые насчитывают «тысячи солдат», выяснил Axios. Наступление на Иран со стороны курдов может усилить давление на Тегеран и спровоцировать широкое восстание в республике, отмечается в публикации.
«Проблема в том, что у иранских курдских фракций недостаточно военной мощи, и они могут в итоге стать пушечным мясом», — отметил собеседник издания из числа израильских чиновников.
Как утверждает The Washington Post, Трамп в ходе телефонных разговоров с лидерами курдского меньшинства в Иране и Ираке предложил «широкое воздушное прикрытие США» и другую поддержку в захвате западного Ирана. Израильская сторона пообещала им содействие в военной сфере, а также «политическую поддержку образованию автономного курдского региона в Иране в будущем».
Тем временем президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани заверил Арагчи, что силы автономии не будут принимать участие в вооруженном конфликте. По данным портала Shafaq News, оба политика выступили против любых попыток дестабилизировать ситуацию.
Иракский Курдистан будет поддерживать дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности и предотвращение полномасштабной войны на Ближнем Востоке, заверил Барзани.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подчеркнул, что Тегеран намерен опозорить «подлых» американцев.
«Некоторые американские чиновники говорили о своем намерении проникнуть в Иран по суше. Храбрые сыны имама Хомейни и имама Хаменеи ждут вас, чтобы опозорить подлых американских официальных лиц тысячами убитых и пленных», — написал он в Х.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт допустила возможность проведения наземной операции США в Иране. Однако сейчас таких планов нет, заверила она.
«Обамовская» стратегия
Заявления Трампа и его администрации о том, что они якобы не исключают никаких сценариев, включая сухопутные операции, стоит рассматривать как элемент политической риторики и попытки оказать давление на Иран, уверен политолог-американист Малек Дудаков.
«Никакая военная сухопутная операция США в Иране невозможна. У США нет достаточной сухопутной группировки на Ближнем Востоке, которая могла бы эту операцию провести», — сказал он в беседе с mk.ru.
Соединенные Штаты способны лишь на попытку устроить операцию по смене режима с воздуха и при задействовании прокси-сил, заметил Дудаков. По его словам, это классическая «обамовская» стратегия, которую теперь уже реализует Трамп.
Директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в разговоре с «Украиной.ру» обратил внимание на высокий мобилизационный резерв Ирана. Он допустил, что 20 млн иранских мужчин могут взять в руки оружие.
«Они нанесут урон любым экспедиционным корпусам, которые зайдут на территорию Ирана. А кроме экспедиционных корпусов, США ничего серьезного со времен Вьетнамской войны никуда не посылали и не рискнут посылать», — добавил Сорокин.
28 февраля США и Израиль перешли к открытому военному противостоянию с Ираном. В ходе масштабной операции около 200 самолетов ВВС Израиля атаковали порядка 500 объектов, сбросив сотни авиабомб. Командование ЦАХАЛ назвало этот налет «крупнейшим в истории» ВВС Израиля. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи, часть его семьи и 40 высокопоставленных офицеров иранской армии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обосновал атаку необходимостью нейтрализации «экзистенциальной угрозы», связанной с ядерными разработками Тегерана. Трамп в свою очередь подтвердил готовность США продолжать боевые действия до полного достижения поставленных целей.