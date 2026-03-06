В России не видят бегства вкладчиков из банков

Постепенное снижение ключевой ставки приводит к плавному уменьшению доходности банковских вкладов, однако массового ухода средств из депозитов пока не происходит. Об этом «Газете.Ru» рассказал инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Текущая политика Банка России предполагает аккуратное и предсказуемое снижение ставки, что снижает турбулентность на финансовом рынке. Такой подход способствует более плавным изменениям курса рубля, облегчает компаниям бизнес-планирование и поддерживает устойчивость банковского сектора. Действует базовое правило: чем ниже ключевая ставка, тем менее привлекательными становятся банковские вклады. Однако на нынешнем уровне ставок интерес россиян к рублевым сбережениям остается высоким», — отметил Бахтин.

По его словам, сейчас склонность к рублевым сбережениям еще достаточно сильна: в целом по рынку в начале года не более 5% средств, высвободившихся после закрытия вкладов, были переложены в инвестиционные продукты.

По словам Бахтина, чаще всего бывшие вкладчики выбирают консервативные инструменты — корпоративные облигации и облигации федерального займа, облигационные фонды, а также фонды денежного рынка. Более опытные инвесторы включают в портфели отдельные акции с хорошим потенциалом роста и привлекательными дивидендами, добавил эксперт.

При этом заметный переток средств из депозитов в более рискованные активы возможен только при дальнейшем снижении ключевой ставки, уверен Бахтин.

«Более активного перетока в рисковые активы можно ожидать, когда ключевая ставка опустится хотя бы до 13–12%», — уточнил Бахтин.

Он добавил, что снижение доходности вкладов напрямую отражает динамику ключевой ставки. По оценке эксперта, летом, когда ожидается ускорение темпов ее снижения, банковские ставки по депозитам также начнут сокращаться заметнее.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку до 15,5%.