В России кошки и собаки стали чаще впадать в депрессию

Ветврач Гламаздин: кошка в депрессии может избегать контакта и быть агрессивной

В последние годы фраза «у меня собака в депрессии» перестала быть шуткой. Владельцы все чаще замечают, что их питомцы теряют интерес к жизни, и это подтверждают ветеринарные психологи. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук, профессор, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.

По его словам, кошки и собаки — существа эмоциональные и социальные, а значит, подвержены стрессу не меньше людей.

«Спусковые крючки: смена места жительства, потеря компаньона (человека или животного), резкая смена режима или хроническое одиночество. Организм животного реагирует на это вполне конкретными поведенческими изменениями», — объяснил он.

Как проявляется апатия у собак? Главный индикатор — снижение активности.

«Если ваш энергичный пес вдруг стал апатичным, отказывается от прогулок и еды, это повод насторожиться. Обратите внимание на качество сна и появление стереотипных действий (бесцельное хождение кругами, навязчивое вылизывание)», — посоветовал Гламаздин.

Кошачьи сигналы SOS: кошки — мастера маскировки, но их депрессия выдает себя через изменение отношений с миром. Избегание контакта, отказ от груминга (или его гиперактивная форма) — классические симптомы. Также может наблюдаться агрессия или нарушение туалетных привычек.

«Прежде чем лечить душу, убедитесь в здоровье тела. Многие соматические заболевания дают схожую клиническую картину. Визит к ветеринару — обязательный первый шаг. И только исключив физиологию, можно переходить к коррекции поведения зоопсихологом», — подчеркнул ветврач.

Дефицит общения, скука и отсутствие интеллектуальной нагрузки — главные факторы риска. Профилактика депрессии строится на трех китах: стабильность, обогащение среды и ваше искреннее участие, резюмировал он.

