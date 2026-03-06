Россиян предупредили о подорожании услуг стоматологов

Стоматолог Омаров: цены на лечение зубов выросли на 15–30% в среднем в 2026 году

Стоимость стоматологических услуг в России в 2026 году заметно выросла по сравнению с предыдущими годами — в среднем лечение уже подорожало на 15–30%, а в крупных городах и премиальных клиниках некоторые процедуры могут подорожать до 50% к концу года. Об этом «Газете.Ru» сообщил совладелец и главный врач клиники доктора Омарова Шамиль Омаров.

«Основной причиной роста цен стало увеличение расходов клиник. В первую очередь речь идет о подорожании расходных материалов, значительная часть которых остается импортной. Кроме того, на стоимость услуг влияют рост логистических затрат, аренды помещений, налоговой нагрузки и заработных плат специалистов.

Главные причины роста стоимости стоматологического лечения за последний год — это увеличение затрат на расходные материалы, налогов, стоимости аренды помещений и оплаты труда специалистов», — отметил Омаров.

По его словам, наиболее заметный рост цен происходит в частных клиниках среднего и высокого уровня. Ключевым фактором остается стоимость импортных материалов, подчеркнул стоматолог. Несмотря на то, что за последние два-три года медицинские организации частично пересмотрели круг поставщиков, оптимизировали закупки и провели импортозамещение там, где это возможно, полностью отказаться от качественных иностранных материалов они не могут без риска ухудшения качества лечения, предупредил Омаров.

Эксперт добавил, что потенциал роста цен еще не исчерпан. Себестоимость материалов и операционные расходы клиник продолжают увеличиваться, поэтому новое повышение стоимости стоматологических услуг в ближайшие один-два года исключать нельзя, посетовал Омаров.

При этом сократить расходы на лечение зубов можно за счет профилактики, подчеркнул стоматолог. По словам врача, регулярные осмотры и своевременное лечение помогают избежать более сложных и дорогостоящих процедур.

«Регулярные профилактические осмотры и своевременное лечение кариеса обходятся в два-три раза дешевле экстренных вмешательств», — подчеркнул Омаров.

Он рекомендовал проходить профессиональную гигиену полости рта взрослым каждые шесть месяцев, а детям — не реже одного раза в три–четыре месяца. Также важно заранее обсуждать с лечащим врачом долгосрочную стратегию лечения, поскольку грамотный выбор специалиста и плана терапии позволяет снизить риск осложнений и дополнительных расходов, заключил Омаров.

6 марта в мире отмечают Международный день стоматолога.

Ранее врач рассказала, как правильно чистить зубы.