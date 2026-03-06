Дроны ВСУ атаковали мирных жителей у магазина в Алешках

Сальдо сообщил о гибели двух человек при атаке дронов ВСУ в Алешках

В Алешках Херсонской области дроны Вооруженных сил Украины атаковали мирных жителей, собравшихся у продовольственного магазина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные совершили четыре сброса с беспилотников прямо на людей, которые находились у магазина «Эвелина» перед открытием.

Как уточнил Сальдо, в результате атаки погибли два человека, еще 12 получили ранения. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Раненым оказывают помощь в Алешкинской центральной районной больнице. Двоих тяжелораненых направили в Скадовскую ЦРБ.

2 марта украинские войска также с помощью дрона атаковали частное домовладение в селе Великая Знаменка, расположенном в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области. Хозяин дома не выжил, его жену с осколочными ранениями доставили в больницу.

Ранее ВСУ атаковали село в Брянской области с помощью «Бабы-яги».