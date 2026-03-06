Размер шрифта
ТАСС: ВСУ переводят опытных связистов в штурмовые подразделения
Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинское командование переводит опытных связистов в штурмовые отряды. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Анализ некрологов военнослужащих 57-й омпбр показал, что опытных связистов преклонного возраста командование бригады массово переводит в штурмовые отряды, где их продолжительность жизни не превышает и нескольких суток», — говорится в сообщении.

До этого глава минобороны Украины Михаил Федоров на совместном брифинге с министром обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус сообщил, что на службу в Вооруженные силы Украины планируется привлекать иностранцев для решения проблем с мобилизацией и массовым дезертирством.

Он добавил, что этот план прошел тесты во время обсуждений с командирами и военными экспертами.

В феврале на Украине разрешили гражданам старше 60 лет служить по контракту.

Ранее Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации.

 
