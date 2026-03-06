Италия готова сыграть ведущую роль в будущем восстановлении Украины. Об этом говорится в заявлении офиса премьер-министра страны Джорджи Мелони по итогам ее разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о прогрессе в переговорах по мирному урегулированию конфликта и шагах, которые необходимо предпринять в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

В офисе итальянского премьера подчеркнули важность признания европейскими и американскими партнерами вклада Европы в мирный процесс. Там указали, что результат этого процесса влияет на фундаментальные европейские интересы и имеет решающее значение для стабильности и безопасности континента.

Министр энергетики страны Денис Шмыгаль заявлял, что Украина с начала 2014 года потеряла более 40 ГВт генерирующей мощности — это более 80% мощности энергосистемы. По его словам, на начало 2014 года на Украине была одна из наибольших генераций в Европе — 54,5 ГВт. В начале 2022 года генерация составляла 32 ГВт, а сегодня уцелело менее 10 ГВт генерирующей мощности, уточнил Шмыгаль.

Ранее в Совфеде оценили шансы на дружественные отношения России и Украины.