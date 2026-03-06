СМИ рассказали, что принесет России резкий рост цен на нефть

Резкий рост цен на нефть, случившийся из-за атаки США на Иран, может помочь России пополнить резервные фонды. Об этом пишет издание Bloomberg.

«Резкий рост цен на нефть, вызванный войной США и Израиля против Ирана, не решит бюджетные проблемы, но может помочь России пополнить быстро сокращающиеся резервные фонды, необходимые на случай непредвиденных обстоятельств», — пишет издание.

Руководитель отдела исследований и управления портфелями в Istar Capital Искандер Луцко отметил, что российский Минфин должен вернуться к накоплению средств в резервных фондах. По его словам, это имеет смысл, «пока цены на нефть остаются высокими на фоне боевых действий на Ближнем Востоке», цитирует его издание.

Также Bloomberg отмечает, что за последние годы резервные фонды России сократились, и власти РФ рассматривают возможность снижения цены на нефть, используемой для расчета бюджетных показателей, до уровня $45-50 за баррель.

«Этот шаг позволил бы решить долгосрочную проблему сокращения резервных фондов, но поставил бы правительство перед сложным выбором: сократить расходы или найти новые источники дохода, не связанные с нефтью, возможно, за счет дополнительного повышения налогов», — пишет СМИ.

5 марта Bloomberg также сообщил, что Индия увеличила закупки российской нефти в связи с начавшимся военным конфликтом в Иране. Затем агентство Reuters написало, что США разрешили Индии покупать российскую нефть, которая находится в танкерах в море. А до этого Bloomberg прогнозировал, что Россия может увеличить доходы от нефти из-за атаки США на Иран.

Ранее стало известно о планах США по вытеснению российской нефти с китайского рынка.