Западные средства массовой информации пытаются ввести общественность в заблуждение относительно инцидента с тремя истребителями F-15E ВВС США, которые были сбиты в небе над Катаром. Об этом сообщает издание L.

По данным журналистов, ведущие западные медиа продвигают версию о том, что самолеты стали жертвой «дружественного огня» кувейтской зенитной артиллерии, которая якобы по ошибке приняла их за иранские. Авторы публикации называют эту реконструкцию событий «невероятной».

В материале напомнили, что те же СМИ объяснили трагедию в Минабе, где израильские ракеты попали в школу и более 110 девочек спасти не смогли, как ошибку иранских зенитных орудий. Теперь, по мнению издания, они «сходят с ума от фейковых новостей» о трех американских истребителях.

Авторы статьи обращают внимание, что все военные самолеты и системы управления аэропортов оснащены системой IFF (Identification Friend or Foe), которая автоматически идентифицирует принадлежность борта с помощью зашифрованных кодов и исключает возможность дружественного огня. Это ставит под сомнение официальную версию западных СМИ.

В издании считают, что гораздо более вероятной причиной крушения могли стать многочисленные иранские ракеты и дроны, которые в тот момент находились в воздушном пространстве над Кувейтом.

В начале марта Центральное командование США (CENTCOM) сообщило на своем сайте, что силы ПВО Кувейта по ошибке сбили три американских истребителя F-15E. По версии военных, это произошло в ходе боевых действий, в том числе ударов иранскими самолетами, баллистическими ракетами и дронами.

Ранее Франция отправила военные истребители в ОАЭ.