Россияне стали фиктивно разводиться для покупки дома по семейной ипотеке

Семейная ипотека в нынешней конфигурации начала влиять не только на спрос на дома, но и на поведение семей. Речь не о том, что программа «разрушает браки» сама по себе, а о том, что отдельные пары стали использовать развод как юридический инструмент, чтобы получить финансирование, которого иначе не хватает. Об этом «Газете.Ru» рассказал Константин Пулькин, предприниматель и эксперт рынка ИЖС, основатель строительной компании RUDOM.

По наблюдениям Пулькина, раньше семьи могли оформить льготные кредиты по отдельности: условно, семейная ипотека на мужа и отдельная семейная ипотека на жену. Сейчас семейная ипотека стала «семейной в прямом смысле»: если кредит берется на одного, второй должен выступать поручителем или созаемщиком. То есть две льготные ипотеки «на одну семью» оформить уже нельзя, выдается один общий лимит.

«Дальше включается простая математика. Лимит в 12 млн рублей в сегменте ИЖС часто не закрывает реальную потребность семьи, если речь о доме для жизни, а не о «коробке ради галочки». Участок в городской черте может стоить 4–5 млн рублей, плюс коммуникации, фундамент, сам дом и мебель, и бюджет легко уходит в 15–20 млн рублей. В 12 млн семья, особенно с несколькими детьми, может просто не уложиться», — поделился эксперт.

На этой почве появляется обходная схема, которую Пулькин видит в практике: семьи с двумя детьми оформляют фиктивный развод. Один ребенок остается с одним родителем, второй с другим. После этого каждый из родителей формально может претендовать на льготную ипотеку в пределах лимита.

«Итог: не 12 млн на семью, а фактически два лимита, то есть около 24 млн рублей совокупно. Такие заказчики уже появляются: некоторые приходят на этапах, когда развод «в процессе», и параллельно готовят сделку по дому и участку», — заявил он.

Эксперт называет происходящее следствием непродуманной конструкции программы. Логика простая: если лимит объективно не соответствует реальной стоимости дома «под семью», часть людей начинает искать юридические лазейки. В этом смысле фиктивные разводы — не «мода», а попытка дотянуться до недостающего финансирования в условиях, когда рыночная ипотека из-за ставок стала малодоступной.

«Для рынка ИЖС это тоже маркер. Спрос на дома не исчез — он трансформируется. Люди по-прежнему хотят выйти из «человейника» и жить в своем доме, но при текущих ограничениях они вынуждены выбирать между компромиссом по качеству/локации и юридическими обходными решениями», — констатировал эксперт.

История с «ипотекой, которая приводит к разводам» на практике выглядит прозаичнее: в отдельных случаях развод становится финансовой стратегией, а не семейной драмой. Пулькин подчеркивает, что корень не в семьях и не в самом желании жить в доме, корень в несоответствии лимитов и условий семейной ипотеки реальной экономике строительства дома с участком.

«Если программа задумывается как поддержка семей, она должна учитывать типичные бюджеты и сценарии, иначе вместо семейной поддержки рынок получает стимул к фиктивным решениям», — резюмировал он.

