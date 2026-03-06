Размер шрифта
Российским артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы

Российским артистам могут запретить использовать свои иноязычные псевдонимы, в том числе для производства мерча, если они по состоянию на 1 марта не были зарегистрированы в Роспатенте. Об этом РИА Новости рассказала генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Она отметила, что предметных разъяснений Роспотребнадзора о применении новой нормы к подобным ситуациям пока нет.

По предположению Акиншиной, риск для артистов, которые используют англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе нормативных актов Евгений Машаров заявил, что англицизмы, которые зафиксированы в Словаре иностранных слов Российской академии наук, можно будет использовать на вывесках и после вступления в силу языковых требований с 1 марта. Он пояснил, что новый закон обязывает оформлять все вывески, указатели и информационные таблички на русском языке, однако заимствованные слова, официально вошедшие в языковую норму, не подпадают под ограничения.

Ранее стало известно, что грозит Shaman после жалобы из-за псевдонима на английском.

 
