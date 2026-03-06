Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Автомобили

Россиянки хотят «японцев»: эксперты назвали любимые автомобили женщин России

СберАвто назвал пять марок автомобилей с пробегом, которые чаще покупают россиянки
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Среди подержанных машин по спросу у россиянок лидируют автомобили из Японии. Об этом говорится в исследовании онлайн-потребления автомобилисток России, проведенном классифайдом «СберАвто».

«Наиболее популярной маркой у женщин среди автомобилей с пробегом стала Kia. На нее пришлось 11% всех покупок за 2025-й. Следом идут Hyundai (9%) и Lada (8,5%), которая в том году уступила лидерство и переместилась на третье место. В пятерку также вошли Toyota (8%) и Nissan (6%)», — отмечается в исследовании сервиса, предоставленном «Газете.Ru».

Несмотря на востребованность Hyundai и Kia, суммарно все же продукция японского автопрома лидирует в борьбе за кошелек россиянок. Южнокорейские машины у женщин только на втором месте, следом идут немецкие, российские и китайские автомобили.

Среди конкретных моделей, помимо Hyundai Solaris и Kia Rio, спросом у женщин в прошлом году пользовались Lada Granta, Vesta, Volkswagen Polo, Ford Focus, Kia Ceed, Mazda 3, Opel Astra и Kia Sportage.

Ранее стало известно, что УАЗ впервые переименует внедорожник Hunter.

 
Теперь вы знаете
Вышел «Молодой Шерлок» от Гая Ричи. Почему это не тот Холмс, которого вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!