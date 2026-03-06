Россиянки хотят «японцев»: эксперты назвали любимые автомобили женщин России

СберАвто назвал пять марок автомобилей с пробегом, которые чаще покупают россиянки

Среди подержанных машин по спросу у россиянок лидируют автомобили из Японии. Об этом говорится в исследовании онлайн-потребления автомобилисток России, проведенном классифайдом «СберАвто».

«Наиболее популярной маркой у женщин среди автомобилей с пробегом стала Kia. На нее пришлось 11% всех покупок за 2025-й. Следом идут Hyundai (9%) и Lada (8,5%), которая в том году уступила лидерство и переместилась на третье место. В пятерку также вошли Toyota (8%) и Nissan (6%)», — отмечается в исследовании сервиса, предоставленном «Газете.Ru».

Несмотря на востребованность Hyundai и Kia, суммарно все же продукция японского автопрома лидирует в борьбе за кошелек россиянок. Южнокорейские машины у женщин только на втором месте, следом идут немецкие, российские и китайские автомобили.

Среди конкретных моделей, помимо Hyundai Solaris и Kia Rio, спросом у женщин в прошлом году пользовались Lada Granta, Vesta, Volkswagen Polo, Ford Focus, Kia Ceed, Mazda 3, Opel Astra и Kia Sportage.

