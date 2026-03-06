Трамп: США хотят хорошего лидера для Ирана, чтобы он все восстановил в течение 10 лет

США хотят сместить нынешнее руководство Ирана, чтобы у страны был «хороший лидер». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News.

«Мы хотим прийти и всё вычистить. Нам не нужен тот, кто будет восстанавливать все в течение 10 лет. Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо бы справились с этой работой», — сказал он, отказавшись назвать конкретного человека.

Трамп также прокомментировал заявления, что США готовы к наземному вторжению американских и израильских войск в Иран.

По его словам, подобные разговоры являются «пустой тратой времени» и таких планов пока нет.

До этого сообщалось, что сын бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба рассматривается в качестве главного кандидата на смену своего отца.

Ранее сообщалось, что Иран приступил к выполнению плана аятоллы Хаменеи.