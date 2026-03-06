Минимум 16 российских регионов ждет сильное половодье

Как минимум в 16 регионах России уровень весеннего половодья будет выше нормы, еще в 20 есть вероятность превышения нормы. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Росгидромета.

Сейчас в Подмосковье сложная погода из-за ожидаемого возврата холодов, поэтому таяние может растянуться. Сильных затоплений, как в 1970-е годы, вероятно, не будет, рассказал газете заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов.

По прогнозу начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолия Цыганкова, в этом году в столичном регионе снег растает в начале апреля.

Если будет период с очень высокой температурой и дождями, отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, то половодье может принять экстремальный характер. В случае, если вернутся холода, тогда оно растянется во времени. Он добавил, что предпосылки «высокой воды» есть в Центральной России и Поволжье.

До этого сообщалось, что метеорологическая весна в текущем году может наступить в Москве раньше положенного срока, то есть уже к середине марта.

