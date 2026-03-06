Размер шрифта
СМИ: США могут потерять Персидский залив

Foreign Policy: страны Персидского залива больше не верят в защиту США
Страны Персидского залива на фоне атак Ирана больше не верят, что США в состоянии их защитить. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Весь порядок в странах Персидского залива долгое время основывался на гарантиях безопасности США. Лидеры стран Персидского залива считали, что у них сложились лучшие отношения с президентом США Дональдом Трампом, чем с предыдущими американскими лидерами.

Они ценили его безграничный интерес к финансовым возможностям стран региона, его предпочтение автократии демократии. Они также отмечали его позицию в отношении прекращения огня в секторе Газа и поддержку новых властей Сирии, говорится в статье.

«Им трудно поверить в бессилие США в защите нефтяных объектов и судоходства, а также в неспособность или нежелание США оперативно обновлять свои истощающиеся запасы перехватчиков. Существует глубокое ощущение, что американские военные базы стали источником угрозы, а не безопасности», — пишет журнал.

Эта неуверенность стала шокирующим откровением для региона, который был оазисом стабильности и процветания на Ближнем Востоке, добавили в Foreign Policy.

На этой неделе Иран объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых нефтяных маршрутов мира. Как заявили иранские военные, через него запрещено движение любых судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли. Трафик в стратегическом коридоре уже почти остановился, а часть судов подверглась ракетным ударам. Что происходит в Персидском заливе и чем это грозит мировому рынку нефти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД России потребовал остановить атаки на страны Персидского залива.

 
