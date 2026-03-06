Утром 6 марта в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, инфраструктура курорта не пострадала. В единую дежурно-диспетчерскую службу информация о последствиях не поступала. Прошунин добавил, что специалисты ожидают подтверждения и уточненных данных о сейсмособытии.

В начале марта в Сочи с интервалом в час произошли два землетрясения, магнитуда которых составила 4,4 и 4,8. Жители сообщали о раскачивающихся люстрах и мебели. По данным властей, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Сейсмологи отмечают, что для Кубани подобные толчки являются обычным явлением.

По данным телеканала РЕН ТВ, толчки ощущались не только в Сочи, но и в Сириусе и в Дагомысе.

Старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева объяснила РИА Новости причину повторного землетрясения: «Второе землетрясение случилось потому, что за раз не произошла вся разгрузка напряжения, и поэтому оно реализовалось в виде повторного толчка». Сейсмолог предупредила, что возможны новые афтершоки.

