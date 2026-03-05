«Дадим адрес ВСУ, они ему позвонят». Зеленский пригрозил Орбану натравить на него армию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рискует столкнуться с применением военной силы, если продолжит блокировать €90 млрд на нужды ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, адрес венгерского политика могут передать украинским военным, которые позвонят ему и пообщаются «на своем языке». Венгрия на официальном уровне заявила о недопустимости подобных угроз. В Госдуме считают, что жизнь Орбана находится в опасности.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану применением военной силы, если тот продолжит блокировать транш Евросоюза на нужды украинской армии. Видеозапись заседания украинского кабмина, в ходе которого Зеленский озвучил свою угрозу, опубликовало агентство «Укринформ».

«Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать €90 млрд или первый транш из €90 млрд и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — заявил он.

Украинский лидер обратил внимание, что у Киева «нет альтернативы этим деньгам», «которые заблокированы одним человеком» .

«Официально здесь нет никаких секретов», — добавил он.

Рядом с Зеленским в момент его выступления сидели премьер-министр Украины Юлия Свириденко, председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, руководитель офиса президента страны Кирилл Буданов, глава МИД Андрей Сибига и другие высокопоставленные украинские чиновники.

Как отреагировала Венгрия?

Тем временем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о недопустимости подобных угроз и шантажа, сообщает новостной портал 444.

«Это совершенно новая ситуация, когда президент европейской страны угрожает убийством премьер-министру государства — члена НАТО и ЕС <…> Чем бы ни угрожал президент Зеленский в своей примитивной манере, мы не будем платить за их войну», — отметил он.

Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач назвал слова Зеленского «открытой угрозой» и подчеркнул, что личным эмоциям «в таких делах не место».

«Эти угрозы и шантаж от Зеленского вышли далеко за все допустимые рамки. Когда кто-то угрожает передать адрес человека украинским военным просто потому, что он не поддерживает очередной пакет вооружений на €90 млрд, — это не дипломатия, это открытая угроза», — написал Ковач в социальной сети Х.

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр также подверг критике заявление украинского президента.

«Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру», — сказал он.

Мадяр призвал Зеленского «объяснить свои слова» и «отозвать их».

«За 90 млрд пойдут на все»

Жизнь Орбана сейчас находится в опасности, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) часто вербуют людей для совершения терактов «за совсем смешные деньги».

«Здесь, за 90 млрд, пойдут на все», — предположил депутат в беседе с ТАСС.

Чепа допустил, что европейские лидеры не разрешат Зеленскому совершить покушение на Орбана. Однако они вполне могут закрыть на это глаза, добавил парламентарий.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление Зеленского «классическими словами террориста» . Он не исключил, что впоследствии украинский лидер станет угрожать всем.

«Это может быть бедой для Европы, которая, по мнению Зеленского, бросила его и «оставила на растерзание» русским. Что сказать, поживем и увидим», — отметил он в разговоре с News.ru.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, выступление Зеленского демонстрирует его «неизлечимое политическое бешенство» . В связи с этим украинского президента необходимо отстранить от управления страной, уверен он.

«Не удивлюсь, если Зеленский под запрещенными веществами. В таком состоянии, как правило, и съезжают с катушек, не видя берегов. Он открыто угрожает главе другого государства», — сказал он News.ru.

Почему Орбан блокирует €90 млрд?

Конфликт между Орбаном и Зеленским возник после прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с 27 января. Блокировка затронула и Словакию. Будапешт настаивает на технической исправности магистрали и обвиняет власти Украины в преднамеренной блокировке транзита по политическим мотивам.

В качестве ответной меры Венгрия приостановила экспорт дизельного топлива на Украину и не разрешила Брюсселю выделить Киеву €90 млрд на военные нужды. Словакия объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии.

Чтобы подтвердить реальное состояние трубопровода, Орбан предлагал привлечь к проверке экспертов от Венгрии и Словакии. Однако Зеленский в ходе заседания кабмина Украины не поддержал эту инициативу.

«Я встречаюсь с лидером одной из стран и спрашиваю: «Вы можете нам дать ракеты для Patriot?» А он говорит: «У нас на складах осталось очень мало». И я что-то не помню, чтобы сказал: «Можно я тогда приеду к тебе, зайду на склад и проверю, правду ты говоришь или нет», — цитирует его УНИАН.

Зеленский подчеркнул, что ожидает такого же уровня доверия. При этом он уточнил, что нефтепровод «Дружба» может быть готов к эксплуатации через полтора месяца.

Тем временем Орбан заявил, что Венгрия намерена силой добиться возобновления транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба» . Политик уточнил, что имеет в виду «не военную силу, а политические и финансовые инструменты», с помощью которых на Киев будет оказано давление.

«Мы победим, и мы победим с помощью силы. Мы добьемся этого не сделками, соглашениями или компромиссами, а силой», — приводит его слова ТАСС.

Украина не должна препятствовать энергоснабжению какой-либо страны ЕС, добавил Орбан.