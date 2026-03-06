Россиян предупредили о возможных отключениях газа

Байгузина: с марта россиянам отключат газ при недопуске газовой службы для проверки

Газовые службы с 1 марта 2026 года получили право отключать абонентов при систематических нарушениях правил эксплуатации оборудования. Такая мера направлена на повышение безопасности и снижение числа аварий, рассказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

«Под систематическими нарушениями понимаются повторяющиеся случаи несоблюдения условий договора и правил эксплуатации газового оборудования. Речь может идти о несвоевременном обслуживании и ремонте техники, использовании неисправных приборов, а также о ситуациях, когда владельцы жилья не допускают специалистов газовой службы для проверки состояния оборудования. Отключение газа не происходит сразу и предполагает несколько этапов. Сначала газовая служба уведомляет потребителя о выявленных нарушениях и предупреждает о возможном ограничении подачи газа. После этого абоненту дается срок на устранение проблем. Если требования не выполняются, подача газа может быть прекращена», — отметила Байгузина.

При этом потребитель имеет право оспорить решение. По словам экономиста, можно обжаловать действия газовой службы в судебном порядке. Для этого необходимо подать иск и представить доказательства своей позиции, пояснила Байгузина.

По ее оценке, подобная мера способна снизить число аварий. Регулярное отключение абонентов, систематически нарушающих правила эксплуатации, повышает ответственность потребителей и стимулирует своевременно устранять потенциально опасные проблемы с оборудованием, считает эксперт.

Она подчеркнула, что право газовых служб ограничивать подачу газа в таких случаях является одним из инструментов повышения безопасности и предотвращения аварийных ситуаций.

Ранее россиянам объяснили, когда могут отключить свет, воду и газ за долги.