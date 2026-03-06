Размер шрифта
«Баффало» разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ

«Питтсбург» крупно проиграл «Баффало» в матче НХЛ
Gene J. Puskar/AP

«Питтсбург Пингвинз» на своем льду уступил «Баффало Сейбрз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Питтсбурге и завершилась со счетом 1:5.

Единственный гол «Питтсбурга» на 15-й минуте забил Брайан Раст. У гостей отличились Райан Маклауд, Джош Норрис, Алекс Так, Оуэн Пауэр и Маттиас Самуэльссон.

На первой минуте второго периода российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ударил клюшкой по лицу капитана «Баффало» Расмуса Далина и получил дисциплинарный штраф до конца встречи. В текущем сезоне 39-летний форвард провел 46 матчей, набрав 47 очков (13+34).

«Питтсбург» с 75 очками занимает второе место в Столичном дивизионе. «Баффало» с активом в 80 очков одержал пятую победу подряд и идет третьим в Атлантическом.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Хоккеисты пропустили чемпионат мира в 2025 году, а также не выступят на мировом первенстве в 2026 году.

Ранее стали известны главные открытия олимпийского хоккейного турнира.

 
