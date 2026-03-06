Евросоюзу стоит вернуться к закупкам российского газа и нефти, а также восстановить газопровод «Северный поток». Об этом на своей странице в X написал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.

«Мой совет ЕС: вместо того, чтобы платить Украине еще €90 млрд, покупайте российскую нефть и газ и восстановите работу «Северного потока». Заключить мир с Россией проще, чем вы думаете. [Владимир] Зеленский больше не популярен. Его любят только боты. [Владимир] Путин же, наоборот, настоящий лидер. Это единственный путь», — отметил он.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в Евросоюз с 1 января 2027 года. А к концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

2 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал, что отказ ЕС от дешевых российских энергоресурсов обернулся против него. Он также отметил, что «Европе вновь понадобится Россия, чтобы выжить».

3 марта министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что дискуссия о поставках российской нефти и газа в Евросоюз может возобновиться после атаки США на Иран. А 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва может прекратить поставки газа на европейские рынки прямо сейчас, чтобы «уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться».

Ранее СМИ рассказали, что принесет России резкий рост цен на нефть.