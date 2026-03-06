Размер шрифта
Над Россией за ночь сбили более 80 беспилотников

МО РФ: над территорией РФ за ночь сбили 83 беспилотника ВСУ
В течение ночи над российской территорией силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 83 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

По данным военного ведомства, над территорией республики Крым сбили 56 беспилотников, над Воронежской областью — 7, над Азовским морем — 7, над Черным морем — 5, над Курской областью — 4, над Краснодарским краем — 2, над Астраханской областью — 1, над Белгородской областью — еще один.

В Севастополе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) девяти пострадавшим, включая троих детей, потребовалась медицинская помощь. Также в результате нападения значительные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом: дрон упал рядом с указанным домом и был начинен поражающими элементами — металлическими шариками и взрывчаткой.

Накануне ВСУ с помощью дрона атаковали торговый центр в Курской области. В результате в здании были выбиты стекла, посечены два легковых автомобиля.

Ранее дрон ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде.

 
