Стало известно, какие вирусы угрожают россиянам весной

В весенний период россияне могут заболеть гриппом и острым респираторным заболеванием (ОРЗ). Об этом в беседе с aif.ru рассказал эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, сезон заболеваемости ими продолжается.

«Поэтому надо соблюдать простые, но очень важные рекомендации. Одеваться по сезону, если поднимается температура, то не геройствовать, а вызвать врача и не заражать никого. Такое положение будет продолжаться примерно до второй декады апреля», — сказал Онищенко.

Кроме того, опасность представляет и коронавирус — он будет угрожать россиянам как весной, так и летом. Эксперт подчеркнул, что при появлении недомогания и повышенной температуры тела стоит сделать тест и проверить наличие инфекции, в случае необходимости — обратиться к врачу.

Испанский анестезиолог Давид Каллехо до этого говорил, что бактерии, скопившиеся на зубной щетке во время ее использования при острых респираторных заболеваниях, могут стать причиной повторной простуды. Эксперт отметил, что зубные щетки представляют собой «роскошные отели» для размножения патогенов во время простуды, диареи или любой инфекции полости рта. Бактерии изо рта вместе с зубным налетом оседают на щетинках в процессе чистки зубов. Чем дольше используется щетка, тем большее количество бактерий на ней поселяется.

