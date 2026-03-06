Размер шрифта
В России обсуждают возможное ограничение тарифов на такси

«Известия»: в России обсуждается ограничение тарифов на такси
Руслан Кривобок/РИА Новости

В России обсуждается возможность ограничить повышающий коэффициент при формировании тарифов такси в плохую погоду и чрезвычайные ситуации. Об этом сообщили «Известиям» со ссылкой на ответ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Минтрансу РФ.

В ФАС утверждают, что в настоящий момент такой механизм действует в регионах по-разному, а проект требует доработки. Отмечается, что на рынке сейчас лидирует ООО «Яндекс Такси» (оператор Яндекс.Go, Uber, «Везет»), которая использует повышающий коэффициент.

В документе говорится, что результатом этого повышения должны стать рост спроса и его баланс с предложением. Однако, как считает ФАС, эти же значения могут значительно увеличивать размер тарифа в рамках определенных поездок.

«При таких обстоятельствах целесообразно рассмотреть возможность проработки вопроса регулирования особенностей установления и размера коэффициента», — подчеркнули представители ФАС.

До этого президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли (АСРТО), блогер Михаил Михайлов объяснил, что цены на такси постоянно скачут из-за того, что за тарифы отвечает агрегатор, а не перевозчики. Это ненормальная ситуация, которая не позволяет таксистам определять стоимость поездки, исходя из затрат, причем мешает это и пассажирам, и водителям, считает эксперт.

Ранее в Госдуме призвали включить частные такси в систему общественного транспорта.

 
