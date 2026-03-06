Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Япония предложила России помощь в размножении капибар

Японский зоопарк готов сотрудничать с Россией для размножения капибар
Московский зоопарк

Японский зоопарк Токусима, узнав о дефиците капибар в России, заявил, что готов сотрудничать с российскими зоопарками для их размножения. Об этом сообщает РИА Новости.

В зоопарке считают, что сотрудничество может стать обменом мнениями. В случае необходимости зоосад может принять российских ветеринаров и киперов для обмена опытом.

«Мы готовы проконсультировать и оказать любые другие виды содействия», — заявил заместитель директора зоопарка Нариоми Китамура.

Он добавил, что для начала сотрудничества российским зоосадам следует обратиться в Токусиму, японская сторона окажет всяческое сотрудничество и содействие.

В феврале директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев жаловался на дефицит капибар в России — при том, что это животное не входит в список редких. Директор Барнаульского зоопарка пояснил, что до всплеска популярности этого вида на него «никто не обращал внимания», а потом резко возникший спрос привел к нехватке предложения.

Позднее Китамура предложил обменять капибар на белого медведя, но Писарев отверг предложение.

Ранее капибары в России стали стоить по 2 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Вышел «Молодой Шерлок» от Гая Ричи. Почему это не тот Холмс, которого вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!