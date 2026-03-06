Япония предложила России помощь в размножении капибар

Японский зоопарк Токусима, узнав о дефиците капибар в России, заявил, что готов сотрудничать с российскими зоопарками для их размножения. Об этом сообщает РИА Новости.

В зоопарке считают, что сотрудничество может стать обменом мнениями. В случае необходимости зоосад может принять российских ветеринаров и киперов для обмена опытом.

«Мы готовы проконсультировать и оказать любые другие виды содействия», — заявил заместитель директора зоопарка Нариоми Китамура.

Он добавил, что для начала сотрудничества российским зоосадам следует обратиться в Токусиму, японская сторона окажет всяческое сотрудничество и содействие.

В феврале директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев жаловался на дефицит капибар в России — при том, что это животное не входит в список редких. Директор Барнаульского зоопарка пояснил, что до всплеска популярности этого вида на него «никто не обращал внимания», а потом резко возникший спрос привел к нехватке предложения.

Позднее Китамура предложил обменять капибар на белого медведя, но Писарев отверг предложение.

Ранее капибары в России стали стоить по 2 млн рублей.