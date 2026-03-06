Размер шрифта
Общество

При атаке ВСУ на Севастополь пострадали девять человек

Развожаев: шестеро взрослых и трое детей пострадали при атаке ВСУ на Севастополь
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Девяти пострадавшим, включая троих детей, потребовалась медицинская помощь после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Всего за медицинской помощью на этот час обратились 9 пострадавших: 6 человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», — написал он.

По словам главы региона, в результате атаки значительные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом. Развожаев отметил, что дрон упал рядом с указанным домом и был начинен поражающими элементами — металлическими шариками и взрывчаткой.

6 марта губернатор Севастополя также сообщил о том, что пожилой мужчина и 12-летний мальчик пострадали при атаке ВСУ в Севастополе.

До этого сообщалось, что в некоторых районах Севастополя произошло отключение электричества.

Ранее БПЛА атаковал торговый центр в Курской области.

 
