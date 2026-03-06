При атаке ВСУ на Севастополь пострадали девять человек

Развожаев: шестеро взрослых и трое детей пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Девяти пострадавшим, включая троих детей, потребовалась медицинская помощь после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Всего за медицинской помощью на этот час обратились 9 пострадавших: 6 человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», — написал он.

По словам главы региона, в результате атаки значительные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом. Развожаев отметил, что дрон упал рядом с указанным домом и был начинен поражающими элементами — металлическими шариками и взрывчаткой.

6 марта губернатор Севастополя также сообщил о том, что пожилой мужчина и 12-летний мальчик пострадали при атаке ВСУ в Севастополе.

До этого сообщалось, что в некоторых районах Севастополя произошло отключение электричества.

Ранее БПЛА атаковал торговый центр в Курской области.