Имущество экс-замминистра обороны РФ Цаликова могут изъять в пользу государства

ТАСС: имущество Цаликова может быть обращено в доход государства
Алексей Майшев/РИА Новости

Имущество бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова могут обратить в доход государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Если будет установлено, что имущество — движимое, недвижимое, денежные активы — было приобретено на неподтвержденные доходы, доходы, полученные коррупционным путем, то оно будет обращено в доход государства», — сказал собеседник агентства.

5 марта суд отправил экс-замминистра обороны под домашний арест на срок 1 месяц 29 суток.

Накануне Цаликова задержали по делу о создании преступного сообщества. Его обвиняют в совершении 16 преступлений, в числе которых отмывание денег, растрата и взяточничество. По информации ТАСС, уголовное дело Цаликова связано со строительством объектов для Минобороны в различных российских регионах. Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.

Цаликов занимал пост замминистра обороны с 2012 по 2024 год. До этого он работал в МЧС и правительстве Московской области. После увольнения Сергея Шойгу с поста главы Минобороны стал депутатом Верховного Хурала (парламента) Тывы.

Ранее журналисты раскрыли, какой недвижимостью владеет Цаликов.

 
