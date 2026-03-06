Россиян предупредили о возможном росте цен на такси

Экономист Щербаченко допустил, что цены на такси вырастут на 15% в 2026 году

Цены на услуги такси в России в 2026 году могут вырасти примерно на 15% из-за вступления в силу закона о локализации автомобилей перевозчиков. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам Щербаченко, новые требования к уровню локализации автопарка могут привести к подорожанию поездок.

«Цена на такси, скорее всего, будет увеличиваться в 2026 году примерно на 15%. Это связано с ростом стоимости новых автомобилей, увеличением утилизационного сбора и расходов на техническое обслуживание, а также необходимостью обновлять автопарк машинами из утвержденного списка Минпромторга», — пояснил экономист.

По его словам, дополнительное давление на тарифы оказывают и другие факторы. С начала года стоимость поездок постепенно растет из-за неблагоприятных погодных условий и увеличения расходов перевозчиков, в частности на топливо во время сильных снегопадов, сказал экономист.

С 1 марта 2026 года начали действовать новые правила, согласно которым такси должны использовать автомобили, произведенные или локализованные на территории России. Основная цель закона — поддержка отечественного автопрома, снижение зависимости отрасли от импорта и повышение конкурентоспособности российской автомобильной промышленности. Еще в октябре 2025 года Минпромторг опубликовал предварительный список моделей, которые допускаются для работы в такси. В него вошли более 20 автомобилей, в основном российских и локализованных брендов. Среди них модели LADA — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel, внедорожники УАЗ «Патриот» и «Хантер», минивэн Sollers SP7, а также электромобили Evolute i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet и гибридный кроссовер Evolute i-Space. Кроме того, в перечень включены электрические и гибридные кроссоверы Voyah Free, минивены Voyah Dream, седаны Voyah Passion, а также автомобили бренда «Москвич» — кроссоверы «Москвич 3» и «Москвич 8», электрокроссовер «Москвич 3e» и лифтбек «Москвич 6». В дальнейшем перечень планируется расширить за счет моделей Haval, Tenete, автомобилей калининградского «Автотора», а также электромобилей «Атом» и UMO. Ожидается, что в ближайшее время список может вырасти примерно до 40 моделей, что позволит таксопаркам выбирать автомобили с учетом региональных условий и финансовых возможностей.

Закон предусматривает и переходный период для ряда регионов. Для Калининградской области, а также субъектов Сибирского федерального округа — республик Алтай, Тыва и Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей — отсрочка действует до марта 2028 года. На Дальнем Востоке требования начнут применяться только с 2030 года. Такой же срок установлен для Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

По оценкам экспертов, полная локализация таксопарка в России может завершиться в 2030–2032 годах.

При этом автомобили, внесенные в реестр такси до 1 марта 2026 года, смогут продолжать работать без ограничений до окончания срока эксплуатации даже в случае перепродажи или повторного лизинга.

Кроме того, для самозанятых водителей предусмотрена специальная квота — до 25% регионального реестра. Она позволяет использовать личные автомобили, не соответствующие новым требованиям локализации, до 1 января 2033 года.

