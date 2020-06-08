Масочно-перчаточный режим сохранится в Москве
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Режим ношения масок и перчаток в общественных местах сохранится в Москве, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает «Интерфакс».
Ношение масок и перчаток будет обязательным при посещении общественных мест в помещениях, при пользовании общественным транспортом и такси.
В общественных местах по-прежнему требуется соблюдать социальную дистанцию.
С 9 июня в Москве отменяется самоизоляция и пропускной режим.
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