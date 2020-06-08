Масочно-перчаточный режим сохранится в Москве

Режим ношения масок и перчаток в общественных местах сохранится в Москве, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает «Интерфакс».

Ношение масок и перчаток будет обязательным при посещении общественных мест в помещениях, при пользовании общественным транспортом и такси.

В общественных местах по-прежнему требуется соблюдать социальную дистанцию.

С 9 июня в Москве отменяется самоизоляция и пропускной режим.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Москва возвращается»: Собянин сообщил о снятии ограничений