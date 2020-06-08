Собянин отменил режим самоизоляции и пропуска в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге подтвердил, что с 9 июня в городе действительно отменят ряд введенных из-за коронавируса мер, в том числе режим самоизоляции и пропуска. Об этом он написал в своем блоге.

«Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места», — заявил чиновник.

Собянин отметил, что Москва начинает возвращаться к нормальной жизни, так как наблюдается уменьшение числа выявленных заразившихся коронавирусом. В связи с этим с 9 июня в Москве начинается первый этап отмены ранее введенных из-за COVID-19 мер: откроются салоны красоты, ветеринарные клиники, начнет работать каршеринг, театры, кладбища, кинотеатры и не только.

При этом, Собянин также анонсировал второй этап снятия ограничений, который запланирован на 16 июня.

Заключая, мэр Москвы призвал москвичей сохранять режим самосохранения и бережного отношения к окружающим, а также не забывать, что вероятность заражения коронавирусом все еще существует.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Режим самоизоляции и пропусков отменят в Москве 9 июня