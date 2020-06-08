Полиция задержала подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске
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Трое подозреваемых в нападении на инкассаторов в конце мая в Красноярском крае задержаны полицией, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального главка МВД.
«Задержаны все подозреваемые в нападении на инкассаторов», — сообщили правоохранители.
Вооруженное нападение на двух инкассаторов произошло 30 мая в районе одного из отделений Сбербанка в Красноярске. Сотрудники ведомства получили тяжелые ранения.
Против нападавших завели уголовное дело по статье «разбой».
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