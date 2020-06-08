Коронавирусом заразились более 7 млн человек по всему миру

Количество заразившихся коронавирусом на всей планете превысило 7 млн, погибли более 402 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По информации специалистов университета, на 5.09 по мск число случаев заражения инфекцией составило 7 006 436. Выздоровели с начала пандемии 3 140 718 пациента, скончались — 402 699.

Наибольшее число зараженных коронавирусом, по официальным данным, зафиксировано в США — 1 940 468, наименьшее в Лесото — 4.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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