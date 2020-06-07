Полиция опровергает данные о втором пострадавшем при стрельбе в Москве
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Полиция опровергает информацию о том, что при стрельбе на юго-западе Москвы пострадали два человека, пишет РИА «Новости».
«Информация не соответствует действительности. При стрельбе пострадал один человек», — сказали и в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее мужчина открыл стрельбу на юго-западе столицы. После СМИ со ссылкой на источник сообщили, что пострадали двое: прохожий и полицейский.
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