СК проверяет видео с лежавшим в чаше Вечного огня мужчиной
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Следственный комитет России (СК) проверит видео, на котором мужчина лежит в чаше Вечного огня города Артем. Об этом сообщается на сайте приморского СК.
Следователи отметили, что мужчина лежал в чаше, упершись ногами в звезду, в которой горит Вечный огонь, и курил.
В СК уточнили, что по данному факту проводится доследственная проверка.
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