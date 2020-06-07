СК проверяет видео с лежавшим в чаше Вечного огня мужчиной

Следственный комитет России (СК) проверит видео, на котором мужчина лежит в чаше Вечного огня города Артем. Об этом сообщается на сайте приморского СК.

Следователи отметили, что мужчина лежал в чаше, упершись ногами в звезду, в которой горит Вечный огонь, и курил.

В СК уточнили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

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